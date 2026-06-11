Первый в России Музей традиционной культуры Китая появился в Вологде

Источник фото: Сергей Юров, ИА «Вологда регион» Музей

Музей открылся в Вологодской областной картинной галерее

В Вологде открылся первый в России Музей традиционной культуры Китая. Музей начал работать в областной картинной галерее. В церемонии открытия принял участие чрезвычайный и полномочный посол Китайской народной республики в России Чжан Ханьхуэй.

«Мао Цзэдун говорил, что всё на свете боится серьёзного подхода. Именно серьёзный подход демонстрируют лидеры наших государств – президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Благодаря тёплым, доверительным контактам наших лидеров формируется фундамент для укрепления российско-китайских связей, в том числе культурно-гуманитарных», – сказал на церемонии открытия губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В экспозиции музея представлены шаолиньская воинская культура, культура провинции Шэньси, исинская керамика «Цзыша» и другие виды китайского искусства. Всего выставка объединила более 200 экспонатов под слоганом «Вологодское кружево китайской культуры». Над концепцией и воплощением проекта работал член Союза художников декоративно-прикладного искусства, известный китаевед Глеб Музруков.

Также поддержку в создании музея оказали МИД РФ, Минкульт РФ, посольство Китайской народной республики.

«В 2026 году мы отмечаем 30-летие установления китайско-российских отношений партнёрства, 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также начало проведения перекрёстных Годов образования Китая и России. Открытие Музея традиционной культуры Китая в Вологде состоялось в исторически значимый период. Убеждён, что музей станет ярким культурным символом не только Вологды, но и всей России, а также сыграет важную роль в дальнейшем укреплении взаимопонимания и доверия между народами Китая и России», –пояснил Чжан Ханьхуэй.

Параллельно в городе Сиане провинции Шэньси готовится к открытию Музей Вологодской области.