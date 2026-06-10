Питбайкам намерены полностью закрыть выезд на дороги

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области питбайки

Поводом стал рост числа ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках

Депутаты поддержали обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить на федеральном уровне запрет на движение питбайков по дорогам общего пользования. Инициатива была подготовлена Законодательным собранием Вологодской области.

Поводом для обращения стал рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на питбайках. По данным МВД России, в 2023–2025 годах произошло более 5,5 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, в которых 5435 человек получили ранения и 150 погибли. При этом количество таких аварий выросло за два года на 68%.

«Сегодня питбайки фактически выпадают из действующего правового регулирования. Они не требуют регистрации, на многих моделях отсутствуют даже поворотники. При этом они способны развивать скорость свыше 50 км/ч и представляют такую же опасность для участников дорожного движения, как мотоциклы или мопеды», — отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин.

Проблема особенно остро проявляется в регионах. По информации УМВД России по Вологодской области, только за 4,5 месяца 2026 года зарегистрировано восемь ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, в которых девять человек получили травмы и один ребенок погиб.

По словам Романа Заварина, ряд регионов ввел ограничения на продажу моторного топлива несовершеннолетним, однако это не дало должного эффекта.

«Если транспортное средство не подлежит регистрации, для него не предусмотрены водительские удостоверения и отдельные требования к эксплуатации, то возникают серьезные сложности с профилактикой нарушений и привлечением виновных к ответственности», — добавил спикер областного парламента.

Статистика подтверждает масштаб проблемы. С начала 2026 года (по данным на 18 мая) в Вологодской области составлено 87 административных материалов в отношении несовершеннолетних, управлявших мототехникой без права управления. Еще 38 материалов составлены на родителей, которые передали транспортные средства детям. Кроме того, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 356 материалов для принятия профилактических мер.

Парламентарии предлагают закрепить на федеральном уровне прямой запрет на движение питбайков и других средств, требования к эксплуатации которых не установлены Правилами дорожного движения, по дорогам общего пользования.

Поддержанное участниками Конференции ПАСЗР обращение будет направлено в Правительство Российской Федерации.