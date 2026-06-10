На Вологодчине намерены расширить механизмы предоставления помощи участникам СВО

Источник фото: Пресс-служба Законодательного собрания области

В частности, речь идет о бесплатной юридической помощи

В Вологодской области участникам СВО и их семьям планируют расширить механизмы предоставления бесплатной юридической помощи. Соответствующую инициативу, подготовленную вологодскими парламентариями, поддержали участники 69-й Конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в РФ». Предлагаемые поправки позволят государственным юридическим бюро и адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи, представлять интересы участников СВО в судах, государственных и муниципальных органах по ряду социально значимых вопросов.

«Речь идет, в частности, о делах, связанных с обеспечением денежным довольствием военнослужащих, предоставлением отдельных выплат, а также льгот, социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, — пояснил председатель Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин. — Кроме того, мы предлагаем предоставить членам семей участников СВО право на бесплатное представительство по делам о признании военнослужащих безвестно отсутствующими или об объявлении их умершими».

Сегодня участники СВО и их семьи уже имеют право на бесплатное правовое консультирование и подготовку процессуальных документов по указанным вопросам. Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает возможность бесплатного представительства их интересов в судах и государственных органах по данным категориям дел. Законопроект направлен на устранение этого пробела.

По оценке авторов инициативы, принятие поправок позволит повысить эффективность государственной поддержки бойцов и членов их семей, а также позволит оперативней восстанавливать нарушенные права граждан.