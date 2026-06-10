Мяснорядский мост Вологды полностью закроют для автомобилей и пешеходов

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Также будут закрыты пешеходные переходы со стороны улиц Мира и Марии Ульяновой

Мяснорядский мост Вологды полностью закроют для транспорта и пешеходов уже в ночь на пятницу, 12 июня. Также будут закрыты пешеходные переходы по улице Козленской со стороны улиц Мира и Марии Ульяновой.

Подрядчик еще 4 июня приступил к переустройству сетей 4 июня, а с 12 числа приступит к демонтажу старых конструкций и заводу материала.

«Мяснорядский мост отремонтируют комплексно, включая опоры и пролетные строения. Также будут обновлены дорожное покрытие и тротуары. Планируется установка новых перильных ограждений, монтаж современного освещения и модернизация существующих инженерных систем», - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Из-за перекрытия движения изменится маршрут автобуса №43.

В администрации города также уточнили, что ремонт моста рассчитан на 2 года. Полностью завершить на нет работы планируют в 2027 году.