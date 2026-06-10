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Масштабная ярмарка откроется в центре Вологды

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Кремлевская площадь ярмарка

Источник фото: «Красный север» ярмарка

«Вологодский вернисаж» будет работать три дня


В Вологде в День России откроется масштабная ярмарка «Вологодский вернисаж», которая будет работать в течение трех дней. По информации пресс-службы администрации города, на участие в ярмарке заявились более 80 предпринимателей и ремесленников.

На ярмарке можно будет приобрести продовольственные и непродовольственные товары от вологодских мастеров и производителей из других регионов. Среди них — изделия народных промыслов: деревянные глиняные и керамические изделия с росписью, продукцию из натурального меха и кожи, льняные изделия, текстиль с региональной вышивкой, кружево, а также товары от предприятий Вологды и области.

Свою продукцию на ярмарке представят фермеры, которые будут продавать сладости, мед и продукты пчеловодства. Ярмарка будет работать на Кремлевской площади.

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