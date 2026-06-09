Георгий Филимонов заявил о существенном росте доходов населения

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Среди субъектов РФ регион находится на 36 месте

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов со ссылкой на данные Росстата заявил о существенном росте динамике роста доходов населения.

«Росстат опубликовал данные за 1 квартал 2026 года. Среднедушевые доходы вологжан за период с января по март выросли на 11,3% и составили 57158 рублей», - рассказал Георгий Филимонов в соцсетях.

По его словам, в структуре доходов населения по сравнению с 1 кварталом рост оплаты труда работников составил 113,4%, доходы от предпринимательской деятельности составили 107,1%, а социальные выплаты 107,4%.

«В рейтинге субъектов Российской Федерации по величине среднедушевых доходов в сравнении с прошлым годом область улучшила свои позиции и заняла 36 место по итогам 1 квартала 2026 года. За аналогичный период прошлого года занимала 39 место», - рассказал Георгий Филимонов.

По динамике роста среднедушевых доходов за 1 квартал 2026 года Вологодская область вошла в топ-30 регионов России. В реальных оценках с учетом инфляции среднедушевые доходы составили 105%.