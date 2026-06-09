Прокуратура предупредила предпринимателя за вывеску на иностранном языке

Предпринимателю пришлось менять название кафе и магазина

Прокуратура Никольского округа предупредила местного предпринимателя, у которого названия кафе и магазина были на иностранном языке. При этом перевод надписей на русский язык отсутствовал.

«В целях восстановления прав потребителей на доступ к достоверной информации о товарах, работах и услугах прокуратурой района в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Также предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Правда, теперь вывески приведены в соответствие с требованием закона.