Новости

Прокуратура предупредила предпринимателя за вывеску на иностранном языке

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
вывески прокуратура

Предпринимателю пришлось менять название кафе и магазина


Прокуратура Никольского округа предупредила местного предпринимателя, у которого названия кафе и магазина были на иностранном языке. При этом перевод надписей на русский язык отсутствовал.

«В целях восстановления прав потребителей на доступ к достоверной информации о товарах, работах и услугах прокуратурой района в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Также предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Правда, теперь вывески приведены в соответствие с требованием закона.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
На СЖД проводят мероприятия по предупреждению ДТП на переездах
ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара
Вологодский завод «Русский север» выставлен на торги