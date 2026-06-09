Вологодский завод «Русский север» выставлен на торги

Источник фото: РБК Вологда

Уведомление появилось на электронной площадке АО «Российский аукционный дом»

Вологодский ликероводочный завод «Русский север» выставлен на торги Росимуществом. В совместном лоте вместе со 100% вологодского завода продаются ООО «Крымский винный дом», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт качества» и ООО «Традиции успеха». Общая цена лота 7,8 млрд рублей. Объявление появилось на сайте электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (РАД).

Торги должны состояться 17 июня.

Ранее все активы, выставленные на продажу, принадлежали алкогольной компании Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка.

Бизнесмен был признан экстремистом за оказание финансовой поддержки ВСУ. Сам завод по иску Генеральной прокуратуры был передан в собственность государства.