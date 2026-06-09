Оператор связи по решению суда демонтирует вышку связи
Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области
Она была установлена с нарушениями
Вологодский суд обязал ПАО «МТС» демонтировать вышку связи в СНТ «Труд» в районе льнокомбината.
Поводом послужило заявление 62-летнего пенсионера, который указал, что сооружение опасно нависает над дорогой, угрожая здоровью его и других садоводов.
Как было установлено в суде, в марте 2023 года оператор и сосед истца заключили договор аренды земельного участка. В результате на земельном участке мужчины была возведена 35-метровая вышка связи.
Экспертиза подтвердила, что вышка была возведена с нарушениями норм проектирования. В суде эксперт подтвердил, что вышка создает угрозу жизни и здоровья граждан, поэтому должна быть демонтирована.
«Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда удовлетворила требования вологжанина и обязала ПАО «МТС» демонтировать опасное сооружение», - уточнили в областном суде.