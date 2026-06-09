Оператор связи по решению суда демонтирует вышку связи

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Она была установлена с нарушениями

Вологодский суд обязал ПАО «МТС» демонтировать вышку связи в СНТ «Труд» в районе льнокомбината.

Поводом послужило заявление 62-летнего пенсионера, который указал, что сооружение опасно нависает над дорогой, угрожая здоровью его и других садоводов.

Как было установлено в суде, в марте 2023 года оператор и сосед истца заключили договор аренды земельного участка. В результате на земельном участке мужчины была возведена 35-метровая вышка связи.

Экспертиза подтвердила, что вышка была возведена с нарушениями норм проектирования. В суде эксперт подтвердил, что вышка создает угрозу жизни и здоровья граждан, поэтому должна быть демонтирована.