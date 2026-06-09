Детский торгово-развлекательный центр появится рядом с «Мармеладом»

Уже в этом году начнется строительство пешеходной и велодорожки

В Вологде рядом с «Мармеладом» появится детский торгово-развлекательный центр. Об этом в соцсетях рассказал глава города Сергей Жестянников. По его словам, инвестор планирует построить двухэтажный детский торгово-развлекательный центр с подземным паркингом.