Детский торгово-развлекательный центр появится рядом с «Мармеладом»
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Уже в этом году начнется строительство пешеходной и велодорожки
В Вологде рядом с «Мармеладом» появится детский торгово-развлекательный центр. Об этом в соцсетях рассказал глава города Сергей Жестянников. По его словам, инвестор планирует построить двухэтажный детский торгово-развлекательный центр с подземным паркингом.
«Уже в этом году начнёт создавать пешеходную и велосипедную дорожки, которые свяжут улицу Медуницинскую с улицей Возрождения. Здесь появится широкая пешеходная дорожка, вымощенная брусчаткой, и велодорожка – обе протяжённостью 365 метров общей шириной 3,7 м. Также смонтируют новое освещение, преобразив зону для прогулок и активного отдыха», - рассказал глава города.