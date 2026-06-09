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Детский торгово-развлекательный центр появится рядом с «Мармеладом»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Строительство центр

Уже в этом году начнется строительство пешеходной и велодорожки


В Вологде рядом с «Мармеладом» появится детский торгово-развлекательный центр. Об этом в соцсетях рассказал глава города Сергей Жестянников. По его словам, инвестор планирует построить двухэтажный детский торгово-развлекательный центр с подземным паркингом.

«Уже в этом году начнёт создавать пешеходную и велосипедную дорожки, которые свяжут улицу Медуницинскую с улицей Возрождения. Здесь появится широкая пешеходная дорожка, вымощенная брусчаткой, и велодорожка – обе протяжённостью 365 метров общей шириной 3,7 м. Также смонтируют новое освещение, преобразив зону для прогулок и активного отдыха», - рассказал глава города.

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