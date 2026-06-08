Рубли исчезнут, биткоин уйдет в музей: в Т-Банке раскрыли, как наша репутация заменит реальные деньги

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru,Bulkin Sergey/news.ru Платить собой

Забудьте про пластиковые карты, смартфоны с NFC и даже про крипту. На площадке «Т-Двора» вице-президент Т-Банка Сергей Хромов наглядно показал, как будет выглядеть экономика будущего. Оплата покупок «лицом» (взял кефир и просто вышел из магазина) — это уже почти настоящее. А вот через сто лет национальные валюты исчезнут полностью. На смену им придут «токены доверия», обеспеченные исключительно вашей репутацией и полезностью для общества.

Речь Сергея Хромова дает исчерпывающее понимание того, куда движется банковский сектор. В диалоге с цифровым ИИ-ассистентом на сцене прозвучали максимально конкретные тезисы. Рубли, доллары и даже биткоин станут музейными экспонатами. Основной расчетной единицей окажутся... «персональные токены доверия». Они будут обеспечены не золотом и не ВВП страны, а вашей экспертизой, репутацией и вкладом в окружающий мир. Искусственный разум возьмет на себя всю рутину. Базовые потребности (еда, жилье) будут оплачиваться фоном. Вы просто заходите в магазин, берете кефир с булочкой и уходите — биометрия вас распознала, система сама списала нужные «токены».

Звучит как идеальный мир из фантастического фильма. Но если отбросить маркетинговую шелуху и посмотреть на это через призму прагматичной социологии, мы увидим кристально чистую модель абсолютной интеграции человека и Государства.

Социальный рейтинг: от теории к практике

То, что топ-менеджер Т-Банка изящно называет «вкладом в сообщество» и «репутацией», уже называется системой социального кредита. И это будущее наступает гораздо быстрее, чем через 100 лет.

По сути нас готовят к переходу от экономики капитала к экономике поведения. Если раньше богатство, в основном, зависело от того, сколько ты заработал, то в новой реальности покупательная способность будет зависеть от того, насколько ты «правильный» гражданин.

Звучит фантастически, но это уже работает в мире. В Китае существует система социального кредита. Они, первые и ввели это. Каждому гражданину начисляются баллы. Сдаешь кровь, работаешь на полезном производстве, вовремя платишь налоги — получаешь скидки на ЖКХ, льготные кредиты и право летать бизнес-классом. Перешел дорогу в неположенном месте, критикуешь власть в соцсетях — твой рейтинг падает (тебе не продадут билет на скоростной поезд, а твоим детям закроют доступ в престижные школы). Еще один характерный пример - Казахстан. там есть, так называемая, цифровая карта семьи. В соседней республике уже оцифровали миллионы домохозяйств по 80 параметрам (доходы, кредиты, здоровье, образование...). Система сама определяет уровень благополучия семьи и проактивно назначает пособия. Человек еще не успел попросить, а государство (через СМС) уже начислило ему деньги. Это первые шаги к тому самому «ИИ-ассистенту», который фоном управляет жизнью человека. Вот такой он - 21 век.

«Токены доверия» — это просто оцифрованная лояльность. Чем прозрачнее ты для Системы, чем больше ты производишь полезного (интеллектуального или физического) продукта, тем шире твои возможности. Биометрия лишает человека анонимности, а привязка платежеспособности ко «вкладу в общество» делает невыгодным любое деструктивное поведение.