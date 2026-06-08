СМС вместо мессенджера «Макс» и лимит карт: доработан громкий пакет поправок «Антифрод 2.0»

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru,Ilya Moskovets/URA.RU,Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госдума готовится рассмотреть обновленный пакет антимошеннических поправок, и на этот раз новости для рядовых граждан звучат обнадеживающе. Из скандального законопроекта «Антифрод 2.0» вычеркнули самые жесткие и неудобные для населения требования, оставив привычные СМС-коды и регистрацию без лишней бюрократии. Зато гайки решили закрутить крупному бизнесу: теперь, если телефонные аферисты украдут ваши деньги, компенсировать ущерб придется банкам и сотовым операторам. Разбираемся, как новые правила изменят наши цифровые кошельки.

Доработка законопроекта показала, что система умеет давать задний ход, если инициатива грозит парализовать жизнь половины страны. Первоначальные идеи чиновников вызывали у экспертов легкий шок, но в финальной версии здравый смысл взял верх:

СМС остаются. Никакого принудительного перехода на подтверждение операций через мессенджер «Макс» не будет. Банки продолжат присылать привычные коды в сообщениях.

Никакого принудительного перехода на подтверждение операций через мессенджер «Макс» не будет. Банки продолжат присылать привычные коды в сообщениях. Счет без ИНН. Идею обязать граждан предъявлять ИНН при открытии любого банковского счета свернули — бюрократии не прибавится.

Идею обязать граждан предъявлять ИНН при открытии любого банковского счета свернули — бюрократии не прибавится. Почта без границ. Требование регистрироваться на всех крупных сайтах исключительно через российские e-mail сервисы также исключено.

Требование регистрироваться на всех крупных сайтах исключительно через российские e-mail сервисы также исключено. Звонки из-за рубежа. Тотального и автоматического запрета на входящие вызовы из других стран не будет (их будут просто специальным образом маркировать).

Лимит на пластик и возврат денег

Вместо того чтобы кошмарить пользователей, законодатели решили ударить по кошелькам тех, кто должен обеспечивать безопасность. Главная мысль нового проекта — полная материальная компенсация жертвам. Если банк или оператор связи пропустит мошенническую операцию и не предотвратит кражу, именно они будут обязаны возместить человеку все похищенные средства. Это радикальный сдвиг, который заставит финансистов реально бороться с подозрительными переводами, а не просто блокировать карты для галочки.

Второе важное новшество — введение лимитов на банковские карты. Центробанк получит право ограничивать количество «пластика» в одних руках. Пока планка установлена на уровне 20 карт на одного клиента (а не по 5 в каждом банке, как хотели ранее). Это должно перекрыть кислород «дропперам» — подставным лицам, через счета которых мошенники выводят украденное.

Кроме того, хостинг-провайдерам запретят предоставлять свои серверы для размещения VPN-сервисов, а сайты с вредоносным ПО начнут блокировать в досудебном порядке.

Телеком против банков: кто кого переспамит

Любопытно наблюдать за реакцией крупного бизнеса. Сотовые операторы отмечают, что закон стал более сбалансированным, но без ложки дегтя не обошлось. Представители телекома справедливо возмущаются: от связистов требуют жестко блокировать любой спам и мошенников, но при этом банкам почему-то оставили лазейку для легального «телефонного терроризма».

Финансовые организации смогут продолжать свои массовые рекламные обзвоны с предложениями кредитов, а у абонента не будет волшебной кнопки, чтобы от них отписаться. Единственное утешение — Минцифры получит право устанавливать предельные цены на такой легальный спам-обзвон, чтобы сделать его слишком дорогим удовольствием даже для банков.