В Вологде появится первый в России музей традиционной культуры Китая

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Новое пространство разместят в областной картинной галерее

В главном здании Вологодской областной картинной галереи появится музей традиционной культуры Китая. Торжественную церемонию открытия планируют провести с участием официальной делегации КНР во главе с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем.

«Работу по подготовке экспозиции координирует представитель Вологодской области в провинции Шэньси, профессор Сианьского университета Тан Хань. Для региона это новый культурно-просветительский проект федерального уровня. Продолжаем укреплять сотрудничество с Китайской Народной Республикой и открывать Вологодчину для международных гуманитарных инициатив», — пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В музее будут представлены шаолиньская воинская культура, культура провинции Шэньси, исинская керамика «Цзыша», традиционная китайская живопись гохуа и каллиграфия. Формируют экспозицию совместно с китайскими партнёрами и экспертами по культуре Китая.

Из провинции Шэньси поступят 111 экспонатов: скульптуры терракотовых воинов, образцы керамики, бронзы, живописи и другие предметы. Ещё 70 культурных ценностей предназначены для залов шаолиньской культуры и исинской керамики.

40 чайников мастеров исинской керамики «Цзыша» и образцы глины передал в дар Вологодской областной картинной галерее почётный член Исинской отраслевой ассоциации керамики России Глеб Музруков. Параллельно в городе Сиане планируют открыть музей Вологодской области.