В администрации Вологды рассказали о программе в День России

Основная часть праздника пройдет на Кремлевской площади

В администрации Вологды рассказали о программе праздничных мероприятий в День России. Вологжан ждут ярмарка, театральный фестиваль и масштабная концертная программа. Основная часть праздника пройдёт на Кремлёвской площади, где запланированы концерты, презентация коллекций театральных костюмов, ярмарки и DJ-сет.

В 10:00 на Кремлёвской площади начнется ярмарка «Вологодский вернисаж», где вологжане и гости города смогут прибрести глиняные и керамические изделия с росписью, продукцию из натурального меха и кожи, льняные изделия, текстиль с региональной вышивкой, кружево, а также товары от предприятий Вологды. Ярмарка «Вологодский вернисаж» будет работать на Кремлевской площади до 14 июня.

В 17:30 состоится показ коллекций II Всероссийского конкурса-фестиваля детских театров и студий костюма «Душегрея. Сохраняя культуру, сохраняем будущее!» , который пройдет с 10 по 12 июня.

В 18:00 стартует концертная программа Государственного академического русского народного ансамбля «Россия».

На 19:00 запланирована программа мужской хоровой капеллы «Илли» под руководством народного артиста Чеченской республики и республики Ингушетии Тахира Дудаева.

Начиная с 20:00 на Кремлёвской площади начнется выступление DJ BORISOV. Оно пройдёт в рамках фестиваля «Дыхание улиц. Творчество».

На время проведения праздничных мероприятий вход на кремлевскую площадь будет организован через три КПП: со стороны проспекта Победы, у Музея Кружева и у Софийского собора. Также, с 06:00 до 22:00 будет запрещена стоянки и движение транспорта по улице Сергея Орлова на участке от дома № 4 до Кремлевской площади и по Торговой площади на участке от дома № 1 до дома № 17.