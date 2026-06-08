Вологодская область подписала на ПМЭФ соглашений на 25,5 млрд рублей

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Всего подписано 15 соглашений

Вологодская область подписала на Петербургском экономическом форуме соглашений на сумму не менее 25,5 млрд рублей.

«Стенд Вологодчины пользовался большим успехом. Гостей из разных стран познакомили с инвестиционным, культурным, туристическим потенциалом, угостили нашим «Настоящим вологодским продуктом». Провели десятки переговоров, встретились с известными политическими деятелями и предпринимателями, обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны. Подписали 15 соглашений в объёме не менее 25,5 миллиарда рублей инвестиций», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, Вологодчина будет развивать межрегиональные связи с Киргизией, республикой Башкортостан и Витебской областью Беларуси. Также ряд соглашений предполагает расширение поддержки науки, образования и бизнеса.

Самым капиталоёмким стало соглашение между правительством Вологодской области и компанией «ФосАгро». Стороны закрепили намерения продолжить взаимодействие — по новому соглашению объём инвестиций по программе развития предприятия «Апатит», которое входит в группу «ФосАгро», составит 15,4 млрд рублей.

Не менее 5 млрд рублей инвестиций направят на строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит и создание производства торрефицированных пеллет на территории ОЭЗ «Вологодская». Ещё 500 млн рублей предусмотрено на организацию новых туристических баз отдыха в Вашкинском и Вытегорском округах, сообщает пресс-служба главы региона.