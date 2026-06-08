Съемка программы «Поедем, поедим» началась в Вологде

В рамках программы будет приготовлена специальная вологодская пицца

Съемка программы «Поедем, поедим» началась сегодня в Вологде. Популярное тревел-шоу с итальянским ведущим Федерико Арнальди снимают в сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика».

В рамках программы ведущий приготовит с шеф-поваром компании Михаилом Борисовым специальную вологодскую пиццу по особому рецепту. Основатели компании Феодосий и Дмитрий Параничевы проведут дегустацию блюд, приготовленных для проекта «Вологодская кухня».

Также в рамках поездки съемочная группа посетит Кириллов, где побывает в знаменитом Кирилло-Белозерском монастыре, Топорне, и в Устье-Кубенском, где познакомится с архитектором Иваном Магаревым, реставрирующим старинный дом Никуличева.

В этом году программа «Поедем, поедим!» вошла в шорт-лист престижной Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Программа о путешествиях».