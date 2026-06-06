Конец логомании: Татьяна Ким в базовом пиджаке преподала урок стиля любителям тяжелого люкса

Татьяна Ким

Появление богатейшей женщины России Татьяны Ким на публике спровоцировало неожиданно бурную дискуссию, далекую от вопросов бизнеса и инвестиций. Владелица состояния в восемь миллиардов долларов продемонстрировала образ, в котором не нашлось места ни одному кричащему логотипу. Разбираем, как эстетика «old money» вскрывает комплексы общества потребления и почему истинное богатство всегда выглядит подчеркнуто спокойно.

Выход Татьяны Ким стал безупречной иллюстрацией эстетики «тихой роскоши». Светлый базовый верх, свободные струящиеся брюки, лаконичный бежевый пиджак и классические лоферы — максимально простой, выверенный и функциональный ансамбль. Сеть отреагировала на этот выход беспрецедентно позитивно: впервые за долгое время аудитория хвалила вкус представительницы элиты, а не пыталась подсчитать суммарную стоимость надетых на нее бриллиантов.

Ключевая деталь этого образа — тотальное отсутствие визуального шума. На одежде нет ни единого узнаваемого паттерна, монограммы или логотипа модного дома. Человек, обладающий колоссальным капиталом, не нуждается в том, чтобы выглядеть «дорого» в обывательском понимании этого слова. И именно эта осознанная визуальная простота диктует сегодня главный мировой тренд: по-настоящему дорого выглядит то, что выглядит спокойно и уверенно.