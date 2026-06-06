Что делать с мессенджером «Макс» на iPhone: Минцифры начало переговоры с Apple, а разработчики раскрыли правду о блокировках

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Исчезновение популярного отечественного приложения из каталога Apple предсказуемо породило волну слухов и панику среди владельцев iPhone. Социальные сети наводнили скриншоты о якобы полной блокировке программы из-за невозможности скачать обязательное обновление. Однако реальная ситуация оказалась совершенно иной: Минцифры уже ведет прямые переговоры с купертиновцами, а разработчики объяснили, как именно приложение продолжит работать на смартфонах прямо сейчас.

Новость о том, что россияне безвозвратно потеряли доступ к национальному мессенджеру из-за неудачно сработавшей принудительной блокировки старых версий, оказалась дезинформацией. Распространяемые картинки с требованием нажать неработающую кнопку «Обновить» признаны фейковыми. Пресс-служба сервиса подтвердила, что подобный формат не используется ими уже более полугода, и заверила: на тех устройствах Apple, где приложение уже установлено, оно продолжает стабильно функционировать. Главная техническая проблема на данный момент заключается не в блокировке доступа, а в отсутствии привычных push-уведомлений. Из-за удаления из каталога американская компания отзывает специальный токен, поэтому новые сообщения и звонки подгружаются только при ручном открытии программы.

За бытовыми неудобствами российских пользователей скрывается куда более сложная геополитическая игра. Удаление сервиса, чья аудитория превышает шестьдесят миллионов человек (из которых до тридцати процентов используют iOS), произошло без предупреждений. Лишь позднее американская корпорация абстрактно сослалась на правила соблюдения санкций. Однако реакция государства оказалась оперативной. Максут Шадаев подтвердил старт прямых переговоров с Apple о возвращении продукта на платформу. И пока министерство ищет компромисс, пользователям остается следовать самому совету — не удалять программу со своих устройств, чтобы не потерять ее окончательно.