Вологодская область будет сотрудничать со Сбербанком в IT-сфере

Соглашение о сотрудничестве заключено на Петербургском экономическом форуме

Вологодская область и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Свои подписи под документом поставили председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Церемония подписания соглашения состоялась на ПМЭФ-2026.

«Развитие информационных технологий на территории Вологодчины – один из приоритетов областного Правительства. Это направление работы укрепляем в рамках сотрудничества со Сбербанком – нашим надёжным и системным партнёром. Вместе планируем реализовать ряд проектов, которые дадут мощный импульс развитию Вологодчины. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие и практическую реализацию всех наших договорённостей», – сказал Георгий Филимонов.

В рамках соглашения регион и Сбербанк продолжат сотрудничество по организации IT-парка в Вологде. Здесь планируют разместить Блок «Технологии» и осуществить другой образовательный проект Сбера — «Школу 21», который реализуется в других субъектах России. Он направлен на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий.