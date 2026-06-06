Спрос на новые автомобили вырос в Вологде на 16%

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Стала известна тройка самых популярных в Вологде новых автомобилей

В Вологде спрос на новые автомобили весной 2026 года вырос на 16%. Эксперты Авито Авто подвели итоги весеннего сезона 2026 года на рынке новых автомобилей. По данным платформы, в Вологодской области спрос на новые авто вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. В число самых популярных моделей вошли LADA Granta, HAVAL Jolion и LADA Vesta. При этом некоторые автомобили стали доступнее: среди них — OMODA C7, Chery Tiggo 4 и Belgee X70. Средняя стоимость нового авто составила 3,4 млн руб.[1]

Лидером по динамике спроса среди марок стал белорусский Belgee — сейчас он в 4,5 раза востребованней, чем весной 2025 года. Также в число лидеров по темпам роста спроса вошли LADA (+58%) и JAECOO (+28%).

В разрезе отдельных моделей рекордсменом стал Geely Cityray: спрос на эту модель вырос более чем вдвое. Далее расположились LADA Granta (+95%) и LADA Niva Travel (+68%). В число моделей с наибольшим ростом спроса также вошли: LADA Niva Legend (+60%), Changan UNI-S (+41%), LADA Vesta (+28%), HAVAL H7 (+27%), HAVAL H3 (+11%) и HAVAL Jolion (+10%).

«Сегмент кроссоверов и внедорожников традиционно выступает драйвером рынка. По нашим данным, за весну 2026 года спрос на новые SUV в Вологодской области вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику среди моделей сегмента SUV показали Geely Cityray, LADA Niva Travel, LADA Niva Legend, EXEED TXL и Changan UNI-S», — рассказал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито.

Средняя цена некоторых моделей снизилась. В числе лидеров: OMODA C7 (-10,1%, до 3,2 млн руб.), Chery Tiggo 4 (-8,6%, до 2,2 млн руб.), Belgee X70 (-8,4%, до 2,8 млн руб.), Chery Tiggo 9 (-7,6%, до 4,5 млн руб.), Chery Tiggo 7L (-6%, до 2,8 млн руб.), OMODA C5 (-5,5%, до 2,7 млн руб.), JAECOO J7 (-4%, до 3,3 млн руб.), JAECOO J8 (-3,9%, до 4,7 млн руб.), Jetour Dashing (-2,6%, до 2,9 млн руб.) и HAVAL H5 (-2,5%, до 4 млн руб.).