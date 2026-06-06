Новости

Всероссийский конкурс-фестиваль детских театров костюма «Душегрея» пройдет в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
конкурс контракт администрация Театры

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Свои коллекции покажут 25 театров со всей России


Более 500 участников соберет II Всероссийский конкурс-фестиваль детских театров костюма «Душегрея» в Вологде. Конкурс пройдет с 10 по 12 июня. Свои коллекции покажут коллективы 25 театров со всей России.

«В Вологду приедут театры из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Кирова и других городов, причем все участники - не старше 18 лет. Это взгляд юных россиян на современную моду и стиль. Участники покажут интересные коллекции, включающие в себя традиционные элементы культуры народов, проживающих на территории страны. Вологжан и туристов ждет насыщенная программа», – рассказала заместитель главы Вологды по вопросам культуры и молодежной политики Яна Филиппова.

Конкурс «Душегрея» проходит по девяти номинациям: конкурс коллекций, классическое дефиле, дебют, аксессуары, фотоконкурс, конкурсы юны стилистов и мастеров макияжа моделирование на маленьких манекенах, создание эскизов.

Самыми младшими станут юные модельеры в возрасте 6 лет. В дефиле вместе с ребятами примут участие и их родители. Всего фестиваль объединит более 500 представителей детских театров моды. Вологду представят театры моды «Исток» и «Северные узоры», творческие коллективы «Модница», «Дуновение» и «Калейдоскоп».

Зрители смогут увидеть коллекции костюмов на двух локациях. Большая культурная программа фестиваля запланирована на 11 июня в архитектурно-этнографическом музее «Семенково», где показы начнутся в 10:00. 12 июня в 17.30 состоится показ коллекций участников фестиваля на Кремлевской площади.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Две медали завоевали вологодские колясочники на турнире по пауэрлифтингу
Три китайских автомобиля столкнулись на трассе под Вологдой
Билайн будет развивать цифровую инфраструктуру в Вологодской области