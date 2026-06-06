Всероссийский конкурс-фестиваль детских театров костюма «Душегрея» пройдет в Вологде

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Свои коллекции покажут 25 театров со всей России

Более 500 участников соберет II Всероссийский конкурс-фестиваль детских театров костюма «Душегрея» в Вологде. Конкурс пройдет с 10 по 12 июня. Свои коллекции покажут коллективы 25 театров со всей России.

«В Вологду приедут театры из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Кирова и других городов, причем все участники - не старше 18 лет. Это взгляд юных россиян на современную моду и стиль. Участники покажут интересные коллекции, включающие в себя традиционные элементы культуры народов, проживающих на территории страны. Вологжан и туристов ждет насыщенная программа», – рассказала заместитель главы Вологды по вопросам культуры и молодежной политики Яна Филиппова.

Конкурс «Душегрея» проходит по девяти номинациям: конкурс коллекций, классическое дефиле, дебют, аксессуары, фотоконкурс, конкурсы юны стилистов и мастеров макияжа моделирование на маленьких манекенах, создание эскизов.

Самыми младшими станут юные модельеры в возрасте 6 лет. В дефиле вместе с ребятами примут участие и их родители. Всего фестиваль объединит более 500 представителей детских театров моды. Вологду представят театры моды «Исток» и «Северные узоры», творческие коллективы «Модница», «Дуновение» и «Калейдоскоп».

Зрители смогут увидеть коллекции костюмов на двух локациях. Большая культурная программа фестиваля запланирована на 11 июня в архитектурно-этнографическом музее «Семенково», где показы начнутся в 10:00. 12 июня в 17.30 состоится показ коллекций участников фестиваля на Кремлевской площади.