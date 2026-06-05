Подготовительные работы к установке колеса обозрения начались в парке Ветеранов

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

В настоящее время обустраивается котлован

Колесо обозрения, установкой которого занимается инвестор, заработает в парке Ветеранов летом 2026 года. Сейчас начались подготовительные работы, которые необходимо выполнить до монтажа аттракциона.

Колесо обозрения будет смонтировано на бетонные плиты. Сейчас рабочие обустраивают котлован, куда в дальнейшем вмонтируют основание колеса обозрения. Ранее специалисты уже подготовили площадку, спланировали грунт, подвели электросети. В данный момент идёт подготовка к монтажу 16 бетонных плит.

Каркас будущего колеса обозрения также готов. Как только завершится обустройство основания, его привезут в Вологду для сборки. Высота колеса обозрения с учётом фундамента и дополнительных конструкций составит 40 метров. Оно будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Аттракцион оснастят системами отопления и кондиционирования, а в тёмное время суток конструкция будет подсвечиваться иллюминацией.