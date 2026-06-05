Вологодские синоптики обещают комфортную погоду

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Погоду будет определять антициклон

В Вологодской области в ближайшие дни погоду будет определять северный антициклон. По ночам будет прохладно, а дневные температуры будут постепенно повышаться.

Если в ночь на субботу температура составит от +3 до +8 градусов, то днем столбики термометров повысятся до +26 градусов.

Ночь на воскресенье будет чуть теплее – до +11 градусов, а днем максимальная температура составит до +28 градусов.

«В начале новой недели погода станет менее устойчивой. С запада к территории области приблизится атмосферный фронт, что приведет к увеличению облачности и кратковременным осадкам. В ночные часы по области 10-13 тепла, максимальная температура в пределах +22 +25 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В последующие дни в регионе также сохранится повышенный температурный режим. Воздух будет прогреваться до +26 градусов.