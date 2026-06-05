Концерт Сергея Безрукова прошел в Вологде при полном аншлаге

Известный актер накануне представил вологжанам спектакль «Хулиган. Исповедь»

Концерт популярного российского актера Сергея Безрукова накануне прошел в вологодском драмтеатре при полном аншлаге.

«Сергей Витальевич вновь доказал, что его Есенин — это особое явление в нашей культуре. Глубокая, точная, пронзительная передача. Два часа без антракта на одном дыхании — в соцсетях множество подобных отзывов. Напомню, о гастролях договорились с Сергеем Витальевичем на встрече в январе. Культурная инициатива пришлась вологодскому зрителю по душе — верный знак, что нужно продолжать. Вологда все чаще становится площадкой для знаковых творческих проектов», - сообщает в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Перед спектаклем в Вологде народный артист России прогулялся там, где бывал Сергей Есенин. Как тонкий знаток творчества и биографии Есенина, он поделился впечатлениями и дал рекомендации, как сделать маршруты более запоминающимися.

Проект «По есенинским местам» был запущен в этом году. Пешеходные экскурсии проводятся по улицам, которые вдохновляли поэта и его единомышленников.

Также Сергей Безруков прошелся по Кремлёвской площади, побывал в Музее кружева и Доме вологодского масла. Кроме того, актер зашел в музей «Вологодская ссылка» — дом, где проживал ссыльный Иосиф Сталин.