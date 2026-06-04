Технологический транзит: западную технику на дорогах и полях Северо-Запада меняют на белорусскую

Источник фото: Юлия Галунова Череповец

Активные закупки белорусских тракторов и автобусов регионами России перестали быть точечной мерой поддержки партнеров. Цифры показывают четкую тенденцию: на фоне дефицита европейских запчастей промышленность соседнего государства методично и жестко монополизирует критически важные отрасли целых макрорегионов.

Санкционный вакуум на рынке тяжелой техники заполняется. Пока европейские и американские концерны пытаются сохранить присутствие в России через сложные серые схемы параллельного импорта, Республика Беларусь делает ставку на прямую экспансию. Одним из примеров этого процесса стала Вологодская область, которая сейчас превращается в испытательный полигон для тотального технологического замещения.

Статистика контрактов демонстрирует экспоненциальный рост. Если за весь 2025 год на вологодские поля вышло 56 единиц новой белорусской агротехники, то только за первые три месяца 2026 года эта цифра составила уже 32 машины. Аналогичный передел происходит в сфере пассажирских перевозок: муниципальные парки крупных городов обновляются за счет вместительных союзных автобусов, вытесняя остатки изношенного отечественного и импортного автопрома.

Для региональных бюджетов это вопрос выживания. Техника из Беларуси не просто выигрывает в цене — она гарантирует бесперебойную поставку запчастей и отсутствие риска удаленной блокировки электроники, чем в последнее время грешат западные производители. Переход на единый стандарт обслуживания снижает издержки транспортных и сельскохозяйственных предприятий на десятки процентов.

По сути, выстраивается закрытая, самодостаточная экосистема внутри Союзного государства, где иностранным конкурентам просто не остается места. Означает ли это, что уже через пять лет встретить европейский трактор или корейский автобус на региональной трассе станет настоящей редкостью?