Предприниматель вместе с охранниками осужден за нападение на конкурентов

Источник фото: Пресс-служба судов области

Мужчины устроили стрельбу и избили оппонентов трубами

В Вологде вынесен приговор 40-летнему предпринимателю, который вместе с охранниками устроил перестрелку и избиение металлическими трубами конкурентов. История произошла еще в 2020 году на автомобильной парковке Сокола.

«Местный предприниматель организовал, а сторожа предприятия, действуя в составе группы по предварительному сговору, находясь в общественном месте - на автомобильной парковке одного из предприятий г. Сокол, грубо нарушили общественный порядок, открыв стрельбу и нанеся удары отрезками металлических труб сотрудникам соседней организации, причинив последним телесные повреждения, физическую боль, чувство страха за жизнь и здоровье», - уточнили в пресс-службе судов области.

В отношении всех участников избиения было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. В результате организатор нападения приговорен к 3 годам принудительных работ, пятеро других фигурантов получили по 2,5 года принудительных работ. На время принудительных работ у всех будут удерживать по 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.