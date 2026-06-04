250 вологодских домов досрочно получили горячую воду

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Доступ к горячей воде получили более 43 тысяч человек

В Вологде к горячей воде ранее запланированного срока получили 250 домов Южного микрорайона. Благодаря досрочному завершению работ на Вологодской ТЭЦ 43 тысяч горожан получили горячую воду на две недели раньше.

«Ежегодно стараемся проводить работы на котельных в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать неудобства для вологжан. Оперативные действия коммунальщиков позволили вернуть горячую воду в дома жителей Южного микрорайона на две недели раньше. У части жителей горячая вода уже появилась, у части – появится в ближайшее время, после проведения необходимых процедур управляющими организациями. Без горячей воды в Южном микрорайоне остаются еще 35 зданий на улицах Беляева, Можайского, Петрозаводской, Сергея Преминина, Ярославской и Пошехонском шоссе. Их подключат согласно опубликованному графику – 17 июня», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

С 14 по 16 июня горячее водоснабжение у потребителей в Южном микрорайоне будет отключено повторно. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний. С 17 июня горячую воду подключат во всем Южном микрорайоне уже окончательно.

Также досрочно работы завершены еще на трех котельных АО «Вологдагортеплосеть» по адресам: Старое шоссе, 5, Пошехонское шоссе, 23а и Разина, 53б. В домах, запитанных от этих котельных, также горячая вода появилась досрочно.