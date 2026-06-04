Коню Константина Батюшкова вернут стремена и уздечку

Источник фото: Вологда.рф памятник

Также вернут дудочку девушке-музе

В Вологде восстановят памятник Константину Батюшкову, установленному на Кремлевской площади. В частности, коню вернут стремена и уздечку, девушке-музе – дудочку, а фигуре Афины Паллады – копье. Как сообщает пресс-служба администрации города, восстановительные работы проведут специалисты МАУК «Парки Вологды».

«Восстановительные работы опираются на сохранившиеся эскизы памятника. В настоящий момент подготовлен мастер-макет монумента, по которому отсутствующие детали будут отливать на заводе. После того, как они прибудут в Вологду, специалисты приступят к сварке», - говорится в сообщении.

Памятник был установлен в 1987 году, а к 2020-м годам был частично поврежден вандалами.