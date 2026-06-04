Синоптики заявили о неустойчивости в атмосфере

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При этом вместе с облаками продолжит поступать теплый воздух

Атмосферные фронты провоцируют развитие очагов кучево-дождевой облачности на территории Русской равнины. При этом, по словам синоптиков, вместе с облаками продолжит поступать прогревшийся воздух. В частности, в регионах Северо-Запада сегодня столбики термометров поднимутся до отметки в +20… +25 градусов.

В Вологодской области сегодня обещают от +16 до +21 градуса, местами пройдет кратковременный дождь. В последующие дни температура воздуха будет постепенно увеличиваться. В пятницу до +24 градусов, в субботу до +26 градусов. При этом осадков не ожидается.