В голосовании за объекты благоустройства на 2027 год лидируют два объекта

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

На данный момент среди лидеров - территория вдоль реки Содемы и парк Мира

Территория вдоль реки Содемы и парк Мира в Вологде борются за лидерство в голосовании за объект благоустройства на 2027 год. Голосование проходит на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru с авторизацией через портал «Госуслуги». Объект, набравший наибольшее число голосов, будет благоустроен в 2027 году.

«За последние годы федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» подарила нашему городу множество благоустроенных общественных пространств – парков, скверов, площадей. Именно от вологжан зависит, какая локация преобразится в следующем году. В списке голосования пять территорий в разных микрорайонах города. Каждая их них любима жителями. Это сквер Героев СВО, парк вдоль реки Содемы, территория парка Мира, Фрязиновский парк и второй этап благоустройства Ковыринского сада», – отметил глава Вологды Сергей Жестянников.

На данный момент в голосовании приняло участие более 23 тыс. вологжан. Лидирует среди претендентов на благоустройство парк вдоль реки Содемы. За него отдано более 7 тыс. голосов. На втором месте территория парка Мира с 6,7 тыс. голосов. Замыкает тройку лидеров Фрязиновский парк. За него проголосовало более 4 тыс. вологжан.