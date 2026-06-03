Ормузский капкан: ракетный ультиматум Ирана базам США — скрытый триггер для глобальной инфляции

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Громкое распоряжение Верховного лидера Ирана о подготовке масштабных ударов по американским объектам в случае срыва перемирия — это не просто стандартная восточная риторика. Аналитики предупреждают: Тегеран активирует сценарий «асимметричного обнуления», где любой неверный шаг Вашингтона запустит цепную реакцию, способную парализовать мировую логистику и мгновенно переписать ценники на топливо по всему миру.

Прямой военный приказ Верховного лидера Ирана формирует новую физику ближневосточного конфликта. Иранские медиа официально подтвердили: если силы США нарушат хрупкий режим прекращения огня, ответ будет не дипломатическим, а кинетическим. Масштабные удары по американским военным базам в регионе уже просчитаны и заложены в боевые алгоритмы. Однако главная мишень Тегерана — не бетонные ангары и системы ПВО, а иллюзия американского контроля над глобальной экономикой.

Секрет этого ультиматума кроется в механизме, который стратеги называют «Ормузским капканом». Военные базы США рассредоточены вокруг Персидского залива — ключевой артерии, через которую проходит до 20% всей мировой нефти и колоссальные объемы сжиженного газа. Массированный ракетный удар по этим объектам автоматически означает полную парализацию судоходства в Ормузском проливе. Для мировых рынков это равносильно остановке сердца: стоимость барреля нефти мгновенно пробьет исторические максимумы, запустив жесточайшую инфляционную спираль в США и Европе.

Вашингтон оказался в сложнейшем цугцванге. Ответить на гипотетический удар — значит погрузить собственную экономику в хаос накануне сложнейших внутриполитических циклов. Проглотить удар — значит навсегда потерять статус гегемона на Ближнем Востоке. Тегеран идеально просчитал эту уязвимость: угроза применения силы сейчас работает эффективнее, чем сами ракеты.

Для России этот геополитический маневр несет двоякий эффект. С одной стороны, паника на энергетических биржах резко увеличивает экспортные доходы. С другой — глобальный логистический шок неминуемо ударит по цепочкам поставок, разгоняя стоимость импортных товаров на внутренних полках. Исход этой шахматной партии теперь зависит от того, у кого первым дрогнут нервы.