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Аномально холодный старт лета ломает не только наши планы на отпуск, но и законы супермаркетов. Пока россияне интуитивно переходят на согревающие или нейтральные супы, производители кваса фиксируют спад продаж, а врачи бьют тревогу из-за опасности старых кулинарных привычек.

Употреблять ледяной квас ферментативного брожения, когда за окном температура заставляет носить куртки — это прямой путь к спазму сосудов желудка. Гастроэнтерологи предупреждают: резкий температурный диссонанс нарушает пищеварение и бьет по иммунитету. Наш организм, находясь в стрессе от холодной погоды, просто не готов переваривать традиционную резкую окрошку.

Именно этот физиологический протест породил феномен, который в сети уже окрестили «кефирной аномалией» . Россияне массово отказываются от кваса и минералки, переходя на густые свекольные холодники (здесь ставится гиперссылка на нашу первую статью) на базе нежирного кефира. Этот продукт действует мягче, не вызывает брожения и воспринимается организмом как полноценная, плотная еда, а не охлаждающий напиток.

Растирание желтка с зеленью — это классический прием. Он меняет вязкость супа. Когда вы добавляете такую основу в кефир или квас, вы получаете не водянистую массу, а полноценное блюдо с глубоким ароматом, — говорит эксперт по региональной кухне России Мария Костина.

Однако у этой массовой смены рациона есть и обратная сторона, о которой пока молчат ритейлеры. Аналитики торговых сетей уже зафиксировали резкий скачок спроса на качественный кефир и свежие овощи борщевого набора. Означает ли это, что уже к следующим выходным ингредиенты для новой «народной» версии летнего супа взлетят в цене, превратив простое блюдо в деликатес для избранных? Ответ мы увидим на ценниках совсем скоро.