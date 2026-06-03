Вологодский колледж сервиса модернизируют за 153 млн рублей

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

В учебном заведении установят оборудование современней многих ресторанов

Вологодский колледж сервиса получит 153 млн рублей на модернизацию. Средства будут выделены по федеральной программе «Профессионалитет».

Как рассказал глава города Сергей Жестянников, в учебном заведении уже в 2027 году начнут готовить специалистов для индустрии гостеприимства. В учебном заведении разместят новое оборудование, которому смогут позавидовать многие рестораны.

«Индустрия гостеприимства – драйвер развития Вологды. Туристы едут пробовать наш город на вкус, а принимать гостей, обеспечивать качественный отдых, – это целое искусство. Слово «повар» теперь звучит гордо. Здесь получают престижные профессии и реальные рабочие места», – рассказал глава Вологды.

В настоящее время конкурс при поступлении на ряд направлений достигает 15 человек на место при среднем проходном балле на технолога 4,5. Ежегодно колледж выпускает до 200 специалистов.