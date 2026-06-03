В Вологде испытали новые речные трамваи

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Суда должны начать возить туристов уже в конце июня

В Вологде прошли испытания два новых речных трамвая - «Вологодские зори» и «Вологжанин», которые прибыли в областной центр в конце апреля. Безопасность новых судов проверяли в течение месяца.

«Суда прошли испытания и полностью готовы к эксплуатации. Сейчас предстоит их регистрация в соответствующем реестре и получение лицензии на пассажирские перевозки оператором проекта. Напомню, оператором проекта определено ПАТП №1. Параллельно благоустраиваем места установки пассажирских причалов. Суда выйдут на туристические маршруты в конце июня», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Суда вмещают на борт 38 пассажиров и двух членов экипажа. На борту размещены пассажирские места с зоной для еды и напитков, оборудованной столиками. Сидячие места будут и на носовой палубе.