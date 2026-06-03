Кремлевский сад Вологды закроют для посещений

Уже на этой неделе там стартуют работы по благоустройству

В Вологде на этой неделе начинаются работы по благоустройству Кремлевского сада, поэтому территорию закроют для посещений. Уже сегодня подрядчик начнет огораживать территорию.

Ранее из сада уже перевезли часть аттракционов в парк Ветеранов.

Проект благоустройства Кремлевского сада разрабатывался на основе сохранившихся исторических фотографий, а также с учетом пожеланий городского архитектурно- художественного совета.

В ходе работ сохранится планировка сада, там появятся удобные дорожки, малые архитектурные формы и новое освещение.

В зоне искусственных прудов появится новый причал для катамаранов и лодок, а также прогулочная зона на понтонах. На холме расположится зона отдыха с воссозданной в историческом виде беседкой и лестницей-амфитеатром. Сохранится также исторический мостик для молодожёнов.