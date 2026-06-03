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Сергей Жестянников ответит на вопросы вологжан в прямом эфире

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
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Одна из главных тем – координация работа по ограничению движения из-за ремонтов дорог


Глава Вологды Сергей Жестянников ответит на вопросы вологжан в прямом эфире, который состоится 16 июня. Как уточнили в пресс-службе администрации города, ключевыми темами станут подготовка к празднованию юбилея города, благоустройство, а также координация движения из-за ремонтов дорог и мостов.

«В частности, речь пойдет об изменениях в системе дорожного движения в связи с ремонтом крупных мостов и магистралей, таких как улица Чернышевского, Советский проспект, Пошехонский путепровод и других; старте благоустройства Кремлевского сада, завершении инфраструктурных объектов», - говорится в сообщении.

Вопросы на прямой эфир можно задавать через Платформу обратной связи (ПОС) по 10 июня включительно. Для этого нужна авторизация на портале Госуслуг.

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