Одна из главных тем – координация работа по ограничению движения из-за ремонтов дорог

Глава Вологды Сергей Жестянников ответит на вопросы вологжан в прямом эфире, который состоится 16 июня. Как уточнили в пресс-службе администрации города, ключевыми темами станут подготовка к празднованию юбилея города, благоустройство, а также координация движения из-за ремонтов дорог и мостов.

«В частности, речь пойдет об изменениях в системе дорожного движения в связи с ремонтом крупных мостов и магистралей, таких как улица Чернышевского, Советский проспект, Пошехонский путепровод и других; старте благоустройства Кремлевского сада, завершении инфраструктурных объектов», - говорится в сообщении.