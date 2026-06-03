Площадь Возрождения в центре Вологде закроют для парковки транспорта

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Ограничения вводятся из-за работ по благоустройству площади Революции

В Вологде с 6 июня закроют для парковки площадь Возрождения в центре города. Ограничения вводятся из-за работ по благоустройству площади Революции. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, это необходимо для продолжения работ и складированию необходимых материалов.

«На сегодняшний день подрядчик выполняет на площади демонтаж покрытия и подготовку основания под укладку новой плитки. Также специалисты занимаются прокладкой слаботочных сетей связи и устройством ливневой канализации», - говорится в сообщении.

На площади Революции подрядчик обновит покрытие, заменит бортовой камень, проведет озеленение и установит архитектурное освещение.

На месте памятника героям Революции и гражданской войны, который больше известен в народе, как «зуб», установят фонтан.