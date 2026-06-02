Стал известен кандидат на должность главы Кирилловского округа

Александр Черняткин
Источник фото: 35 Медиа  

Андрей Тюляндин покинет пост главы


Стал известен кандидат на должность главы Кирилловского округа. Как сообщает портал «Вологда регион» со ссылкой на источники в областном правительстве, до конца недели на должность главы округа будет предложена кандидатура Артема Соколова, который в настоящее время занимает пост первого заместителя главы Череповца.

Артем Соколов – коренной череповчанин, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства», а также РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Сообщается, что нынешнему главе округа Андрею Тюляндину будет предложена должность заместителя главы по внутриполитическим вопросам.

