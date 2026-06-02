Новости

В День защиты детей на Кремлевской площади работали более 20 интерактивных площадок

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
день защиты детей контракт администрация праздник

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

На масштабный семейный праздник пришли тысячи юных вологжан


Более 20 интерактивных площадок работали накануне на Кремлевской площади. На масштабный семейный праздник с концертной программой и интерактивными площадками пришли тысячи юных вологжан.

«В Вологде ведется большая работа по поддержке семьи, материнства и детства. Ремонтируем школы и детские сады, строим детские площадки, в том числе научные, позволяющие детям в игровой форме узнавать основы механики, биологии, физики. Обновляются общественные пространство, где мы всегда предусматривает локации для юных вологжан. Мы создаем условия для развития и самореализации детей, поддерживая различные проекты, предусматривая меры поддержки для семей.  У каждого ребёнка в Вологде должно быть безопасное, радостное и по-настоящему счастливое детство», – отметил, поздравляя участников праздника, глава Вологды Сергей Жестянников.

При участии «Движения Первых» для юных вологжан организовали фотозону «Первые», творческую зону с раскрасками и множество мастер-классов: по оказанию первой помощи, изготовлению значков, созданию открыток из экоматериалов, жонглированию, а также активности от «Музея детства». Работали площадки с пазлами, настольными играми и баскетбольная зона от вологодской команды «Чеваката». На одной из площадок шла сборка большого 17-метрового конструктора, который привезли из Череповца.

Также в рамках праздника для юных вологжан прошла шестая финансовая ярмарка. Вологжане в возрасте от 6 до 17 лет на протяжении полутора часов посменно вели торговлю в палатках. Ребята предлагали гостям праздника деревянные, бумажные, войлочные, фетровые, глиняные изделия, сделанные своими руками, и даже бусы, серьги и бижутерию собственного производства. Всего в этом году ярмарка собрала 183 участника.

Также в День защиты детей в Вологде прошло первое шествие счастливых семей. Мероприятие завершило Всероссийскую неделю семьи, в которой Вологодская область участвовала впервые. Шествие счастливых семей началось на ул. Сергея Орлова, 4а, и завершилось на Кремлёвской площади. В нем приняло участие порядка 120 человек.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Грузовик выгорел на трассе под Нюксеницей
Стал известен кандидат на должность главы Кирилловского округа
Вологжанина осудили за 24 эпизода мошенничества