В День защиты детей на Кремлевской площади работали более 20 интерактивных площадок

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Более 20 интерактивных площадок работали накануне на Кремлевской площади. На масштабный семейный праздник с концертной программой и интерактивными площадками пришли тысячи юных вологжан.

«В Вологде ведется большая работа по поддержке семьи, материнства и детства. Ремонтируем школы и детские сады, строим детские площадки, в том числе научные, позволяющие детям в игровой форме узнавать основы механики, биологии, физики. Обновляются общественные пространство, где мы всегда предусматривает локации для юных вологжан. Мы создаем условия для развития и самореализации детей, поддерживая различные проекты, предусматривая меры поддержки для семей. У каждого ребёнка в Вологде должно быть безопасное, радостное и по-настоящему счастливое детство», – отметил, поздравляя участников праздника, глава Вологды Сергей Жестянников.

При участии «Движения Первых» для юных вологжан организовали фотозону «Первые», творческую зону с раскрасками и множество мастер-классов: по оказанию первой помощи, изготовлению значков, созданию открыток из экоматериалов, жонглированию, а также активности от «Музея детства». Работали площадки с пазлами, настольными играми и баскетбольная зона от вологодской команды «Чеваката». На одной из площадок шла сборка большого 17-метрового конструктора, который привезли из Череповца.

Также в рамках праздника для юных вологжан прошла шестая финансовая ярмарка. Вологжане в возрасте от 6 до 17 лет на протяжении полутора часов посменно вели торговлю в палатках. Ребята предлагали гостям праздника деревянные, бумажные, войлочные, фетровые, глиняные изделия, сделанные своими руками, и даже бусы, серьги и бижутерию собственного производства. Всего в этом году ярмарка собрала 183 участника.

Также в День защиты детей в Вологде прошло первое шествие счастливых семей. Мероприятие завершило Всероссийскую неделю семьи, в которой Вологодская область участвовала впервые. Шествие счастливых семей началось на ул. Сергея Орлова, 4а, и завершилось на Кремлёвской площади. В нем приняло участие порядка 120 человек.