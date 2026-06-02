Новый центр активного долголетия появится в Вологде

Городские власти обещают, что центр будет открыт для всех

В июне в Вологде появится новый центр активного долголетия «Забота». По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, центр будет работать в новом здании на улице Некрасова, которое находится между домами № 25 и 39. Сейчас идет финальная подготовка к открытию центра.

«Подготовка практически завершена. Мы нашли двухэтажное помещение и договорились об аренде с социально ответственным бизнесом. Партнёры уже работают в нашем брендбуке. Центр будет открыт для всех – молодых семей, взрослых жителей, молодёжи. Это очередной шаг к тому, чтобы в каждом районе города появилось такое же место притяжения. Мы целенаправленно ищем подходящие помещения, чтобы «Забота» стала по-настоящему доступной для всех. Совсем скоро новый центр полностью завершат, и он начнёт принимать посетителей», – прокомментировал Глава Вологды Сергей Жестянников.

В центре разместится филиал МФЦ, работающий по принципу «одного окна». Рядом появятся банкоматы для оплаты госпошлин. Также в центре будет открыт компьютерный класс для обучения цифровой грамотности, зоны для занятий спортом и проведения мастер-классов для детей и родителей.

Сейчас в Вологде работает семь филиалов культурно-досугового центра «Забота».