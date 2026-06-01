Еще один глава округа Вологодской области может уйти в отставку

Его заместитель уже уволен с должности

Правительственные СМИ Вологодской области заявляют о возможной отставке главы Кирилловского округа Андрея Тюляндина. Сегодня ИА «Вологда регион» сообщила об отставке заместителя главы округа Александра Юлина, которому приписывают «слишком тесные связи с бизнес-структурами округа».

«Судьба главы округа Андрея Тюляндина также остается под вопросом. Не исключено, что в ближайшее время он может покинуть свой пост», - сообщает издание.

Напомним, в 2026 году будет отмечаться 250-летниен присвоения Кириллову статуса города, а в следующем году исполнится 630 лет с основания поселения вокруг Кирилло-Белозерского монастыря.