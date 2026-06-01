 На Вологодчину привезли спецтехнику из Москвы

В Вологодскую область из Москвы доставили спецтехнику. Напомним, 30 единиц коммунальной техники передали муниципалитетам безвозмездно.

«Среди переданных машин — вакуумные «пылесосы» и подметально-уборочная техника, с помощью которой будут приводить в порядок улицы городов», — рассказал заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

По его словам, коммунальный автопарк Вологодчины также пополнится комбинированными дорожными машинами. Это многофункциональная, всесезонная маневренная техника, которую можно будет применять для уборки как в узких дворах, так и на трассах. Кроме того, в Вологодскую область переданы снегопогрузчики, тракторы и прицеп-цистерны. Вся техника будет работать для комфорта и удобства жителей.

Только в Вологду привезли 11 машин, которые переданы муниципальному предприятию «Зеленстрой».

Остальные машины распределили по округам: в Череповец направили пять единиц, в Кирилловский округ — четыре.

В Вологодский и Череповецкий округа передали по две единицы техники. В Великий Устюг доставили шесть машин.