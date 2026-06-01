Вологодские синоптики заявили о повышении температуры

К выходным температура будет превышать норму

Температура воздуха в Вологодской области будет постепенно повышаться. Если в понедельник, 1 июня, максимальная температура воздуха составит до +17 градусов, то уже во вторник воздух прогреется до +20 градусов

«В среду в ночные часы без изменений, днем территорию области будет пересекать атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных округах грозы, возможно шквалистое усиление ветра, столбики термометров поднимутся до +16… +21 градуса», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В ночь на четверг зона осадков сместиться на юг, температура воздуха прогнозируется в пределах +5… +10 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +17… +22 градусов.

К выходным на фоне повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, в условиях малооблачной погоды в дневные часы температура воздуха будет повышаться до +18,+23 градусов, среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса, сообщают синоптики.