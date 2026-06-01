Синоптики дали предварительный прогноз на лето

Самым теплым месяцем может оказаться август

Синоптики озвучили предварительный прогноз на летние месяцы. Как сообщает в своем Telegram-канале ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, наступившее лето, особенно её макушка - июль - на Русской равнине обещает быть нежарким.

По его словам, средняя температура воздуха прогнозируется близкой к норме с незначительным её превышением на 1 - 1,5 градуса. Самым тёплым прогнозируется август. Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы с небольшим дефицитом осадков - в 10-15% - на Северо-западе и их переизбытком на 20-30% - на востоке и юго-востоке Европейской территории России.