Болит зуб после пломбы: вологодские врачи объяснили, когда пора паниковать

Почему у вологжан адски ноют зубы после лечения

Что делать, если зуб болит после пломбы? Нормально ли это? такие вопросы часто беспокоят после похода к зубному врачу.

Вологодские стоматологи успокаивают: легкая чувствительность на холодное или дискомфорт при накусывании сразу после лечения — это естественная реакция тканей, которой просто нужно дать время.

Но если боль затягивается, причин может быть несколько. Чаще всего виновата завышенная пломба, которая банально мешает прикусу и давит на связки зуба. Проблема также может крыться в воспалении нерва из-за слишком глубокого кариеса, скрытых пустотах под материалом или редкой аллергии на анестезию.

В этом случае необходимо срочно возвращаться в поликлинику, если боль стала пульсирующей и не дает спать по ночам, у вас поднялась температура, а щека или десна заметно опухли. Также не стоит терпеть, если дискомфорт мешает нормально жевать дольше 3–5 дней.