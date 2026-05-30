Россия тратит $26 млрд на бессмертие: 3D-печать органов и пересадка мозга в тела клонов

На какую пугающую технологию в России пустили 26 миллиардов?

Россия направила 26 миллиардов долларов на исследования в области долголетия, включая генную терапию, выращивание органов для трансплантации и 3D-печать человеческих тканей. Об этом сообщает иностранная пресса. По данным источников, ученым уже удалось напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидку мыши, а первые пересадки будут возможны к концу десятилетия.

Ранее ВЦИОМ проводил опрос среди жителей России. Оказалось, что треть россиян согласна на пересадку мозга в молодое клонированное тело. При этом, 40% категорически против клонирования людей, считая это нарушением природы и «божьего порядка». Остальные просто смирились с тем, что их ждет заранее.