Вологодские яйца впервые отправились в Кувейт

С начала года отгружено уже 1,4 млн яиц

Вологодские сельхозпроизводители впервые от правили на экспорт 1,4 млн яиц. В последних числах мая сотрудниками Россельхознадзора был оформлен сертификат на 288 тысяч яиц, произведенных на одном из птицеводческих хозяйств региона. продукция предназначалась для отправки в Кувейт. Как пояснили в ведомстве, партия проследует автомобильным транспортом через Азербайджан, Иран и Ирак.

«Экспортируемое инкубационное яйцо получено из хозяйства, свободного от болезней птиц, из местности, благополучной по инфекционным болезням. Государственные инспекторы Россельхознадзора разрешили транспортировку с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера», - уточнили в ведомстве.

Всего с начала года в Кувейт отправлено 1,4 млн штук яиц. Сообщается, что в 2025 году вологодские яйца на экспорт не отправлялись.