Сергей Жестянников заявил о завершении первого этапа покоса травы
Опубликовано
Источник фото: Скриншот видео соцсетей Сергея Жестянникова
Управляющие компании должны выкосить всю траву во дворах до конца следующей недели
Глава Вологды Сергей Жестянников заявил о завершении первого этапа покоса травы на городских территориях. По его словам, «Зеленстроем» и подрядчиком уже прокошено почти 350 га городских территорий.
Правда, во дворах управляющие компании еще не до конца справились с этой задачей.
«Управляющим компаниям поставлена задача скосить траву во всех дворовых территориях до конца следующей недели. Напомню, еженедельно формируем рейтинг УК по качеству работы. К тем, кто попал в красную зону, будем применять санкции. Работаем без остановки. Ежедневно. Днём и ночью», - пояснил Жестянников.
Материалы по теме
Обратный эффект белизны: скрытая химическая реакция, превращающая дорогую одежду в ветхую желтую ветошь