Картонные башни: инженеры-строители предрекают массовое обрушение новых высоток из монолита

Аудиторы строительного рынка раскрыли схемы экономии застройщиков: новые дома скрывают фатальные дефекты под красивыми фасадами.

Купить квартиру в новостройке — мечта миллионов. Красивые входные группы, дворы без машин, панорамные окна. На фоне этих бетонных муравейников старые советские панельки и хрущевки кажутся унылым пережитком прошлого. Но независимые инженеры технадзора, регулярно принимающие квартиры у современных застройщиков, смотрят на ситуацию иначе. За яркими фасадами скрывается тотальная экономия на базовых принципах безопасности.

Проблема кроется в бесконтрольном удешевлении материалов и падении культуры производства работ. Строительные аудиторы констатируют: в погоне за скоростью возведения и маржой, девелоперы массово нарушают технологии заливки монолита (особенно в зимний период), используют арматуру меньшего сечения и заливают низкомарочный бетон. Межквартирные перегородки часто возводятся из дешевых пеноблоков, которые не выдерживают даже тяжелую полку на стене, не говоря уже о звукоизоляции.

В отличие от современных «картонных башен», советские панельные дома строились по жестким государственным стандартам. Их детали изготавливались в заводских условиях с идеальным соблюдением температурных режимов, а запас прочности закладывался с расчетом на прямое попадание авиабомбы.

К чему готовиться покупателям? Эксперты предрекают, что через 10–15 лет многие жилые комплексы, построенные в эпоху турбулентности и дефицита импортных материалов, начнут стремительно ветшать: фасады будут осыпаться, а по монолиту пойдут конструктивные трещины. Если вы стоите перед выбором жилья, не сбрасывайте со счетов кирпичные дома постройки 80-90-х годов или сталинки. Зачастую это гораздо более надежная инвестиция, чем квартира в 40-этажной новостройке комфорт-класса, собранной из строительного мусора и маркетинговых обещаний.