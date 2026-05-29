Пластиковая «бомба» в чашке: почему врачи категорически запрещают заваривать чай в модных пирамидках

Источник фото: Oksana Korol/Business Online

Под воздействием кипятка нейлоновые и ПЭТ-пакетики выбрасывают в воду микропластик, разрушающий иммунитет.

Мы стараемся пить очищенную воду, отказываемся от пластиковых трубочек, но добровольно завариваем себе токсичный коктейль каждый день на кухне или в офисе. Речь о премиальном чае в красивых прозрачных пирамидках, которые пришли на смену бумажным пакетикам. Они кажутся экологичными и эстетичными, но физика процесса делает их опасными для здоровья.

Масштабные исследования канадских химиков и токсикологов поставили точку в этом вопросе. В отличие от бумаги, пирамидки делают из пищевого нейлона или полиэтилентерефталата (ПЭТ). При контакте с водой температурой 95 °C материал начинает стремительно разрушаться на невидимые глазу фрагменты. Одно заваривание такой пирамидки высвобождает в вашу чашку около 11 миллиардов частиц микропластика и 3 миллиардов частиц нанопластика.

Эти полимерные соединения настолько малы, что не задерживаются в кишечнике. Они проникают в кровоток, накапливаются в печени, почках и даже преодолевают гематоэнцефалический барьер мозга. Постоянное употребление такого микропластика провоцирует хроническое воспаление на клеточном уровне, аутоиммунные реакции и сбои в эндокринной системе (пластик имитирует действие гормонов).

Никакая красота заваривания не стоит загубленного иммунитета. Бумажные пакетики тоже не идеальны (их часто проклеивают синтетическими смолами для прочности), но они в тысячи раз безопаснее нейлона. Если хотите пить настоящий чай, а не бульон из полимеров, возвращайтесь к классике — рассыпной лист, фарфоровый или стеклянный чайник и металлическое ситечко.